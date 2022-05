Otoczenie XIII-wiecznej wieży w Stołpiu wpisane do rejestru zabytków. "Ma tu powstać rezerwat archeologiczny" 

Zabytkowa wieża w Stołpiu (Lubelskie) powstała w XIII wieku. Prawdopodobnie, razem ze zlokalizowanymi nieopodal źródłami i "kapliczką", której pozostałości odkryli archeolodzy, tworzyła unikatowy w skali ówczesnej Europy zespół sakralny, do którego przybywali pielgrzymi, aby czerpać stąd wodę. Teraz otoczenie wieży zostało wpisane do rejestru zabytków, a władze gminy Chełm planują między innymi odtworzyć "kapliczkę" i zbudować ścieżki spacerowe. Jak mówi przedstawiciel gminy, wszystko po to, aby stworzyć tu rezerwat archeologiczny i przypomnieć dzieje tego miejsca.