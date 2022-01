Ponad 100 tysięcy Polaków zmarło na COVID-19. Adam Niedzielski gościem "Rozmowy Piaseckiego"

Niedzielski: Dzisiaj notujemy 11 400 nowych zakażeń. To podobne liczby do poprzedniego tygodnia, może troszkę mniejsze. W przypadku do zgonów to liczba jest większa niż tydzień temu, co pośrednio wynika z tego, że mamy za sobą dłuższy weekend. Odnotowano 493 zgony.