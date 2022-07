"Demokracja została zaatakowana". Sting apelował ze sceny, jego słowa tłumaczył Stuhr

Sting podczas sobotniego występu na warszawskim Stadionie Narodowym zaprosił w pewnym momencie na scenę Macieja Stuhra. Aktor tłumaczył na język polski apel artysty. Muzyk powiedział, że "demokracja została zaatakowana" i to "w każdym kraju na świecie". - Ale wciąż warto o nią walczyć - przekonywał. Ocenił też, że "wojna w Ukrainie to absurd zbudowany na kłamstwie". - Jeśli przełkniemy to kłamstwo, ono nas zje. Ale kłamstwo panicznie boi się prawdy. Prawda musi zostać usłyszana - dodał Sting.

W sobotę wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się koncert Stinga. W czasie występu artysta zaprosił na scenę polskiego aktora Macieja Stuhra, który tłumaczył słowa muzyka.

- Demokracja została zaatakowana. Zaatakowana w każdym kraju na świecie - powiedział muzyk, którego słowa po polsku cytował Stuhr. - Jeśli nie będziemy jej bronić, stracimy ją na zawsze. Ale demokracja to bałagan. Demokracja to frustracja. Demokracja bywa nieskuteczna. Wymaga ciągłej uwagi, ciągłej naprawy. Ale wciąż warto o nią walczyć - kontynuował.

- Bo alternatywa dla demokracji to koszmar. Alternatywa dla prawdziwej demokracji to więzienie. Więzienie umysłu. Alternatywa dla demokracji to przemoc, opresje, zniewolenie i milczenie. Ta alternatywa nazywa się tyranią, a każda tyrania oparta jest na kłamstwie. Im większa tyrania, tym większe kłamstwo - przekonywał artysta. Dodał, że tyran okłamuje swój naród i świat, a przede wszystkim samego siebie.

Sting powiedział też, że jeśli ktoś nie zgadza się z tyranem, ryzykuje więzieniem, a nawet swoim życiem. - A jednak to właśnie musimy zrobić, każdy z nas. Musimy podjąć to ryzyko i bronić naszego prawa, by mówić prawdę - przekonywał legendarny gitarzysta.

Ocenił, że "wojna w Ukrainie to absurd zbudowany na kłamstwie". - Jeśli przełkniemy to kłamstwo, ono nas zje. Ale kłamstwo panicznie boi się prawdy. Prawda musi zostać usłyszana. I nie możemy przegrać tej batalii - podsumował Sting.

