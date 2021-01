Mull: w jego rodzinie mówili, że jego nazwisko powinno brzmieć "Bidenski"

- Usłyszałem wtedy, że jest bardzo zajęty i będzie trudno. Jednak tej samej nocy dostałem telefon i powiedziano mi, że wiceprezydent Biden bardzo chce jechać do Polski i czy mogę wsiąść do niego do Air Force Two (samolot wiceprezydenta USA - red.) i pojechać razem. To było fantastyczne. W samolocie do Polski na drugi dzień prawie cały lot Biden mówił o demokracji i polskiej historii - wspominał. – Żartował, że on był tak zakochany w Polsce, że w jego rodzinie mówili, że jego nazwisko powinno brzmieć "Bidenski" - dodał.