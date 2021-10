Opisywała, jak Stefan W. miał planować zabójstwo, sąd zwolnił ją z tajemnicy. Dziennikarka będzie przesłuchana

czytaj dalej

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, określanego przez jego autorów jako "Stop LGBT". Do tej kwestii odniósł się w "Jeden na jeden" wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski (PiS). Jak ocenił, "niewątpliwie LGBT jest to ideologia podyktowana jakąś kolejną mutacją marksizmu, próbą konfliktowania na pewnym gruncie". - Marksizm w czystej postaci to była walka klas, nazizm to była walka ras, a tutaj mamy walkę na tle seksualnym - stwierdził.