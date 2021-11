Kolejne próby przekroczenia granicy. "Grupa migrantów obrzucała funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami"

Służby informują o kolejnych próbach przekroczenia granicy przez migrantów. Podlaska policja przekazała, że do jednej z nich doszło w okolicach miejscowości Starzyna. Migranci obrzucili funkcjonariuszy kamieniami. Nikt nie został ranny, uszkodzone zostały dwa policyjne samochody. Straż Graniczna poinformowała, że na odcinku ochranianym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych było kilka prób siłowego forsowania granicy. "Największa grupa liczyła ok. 200 cudzoziemców, pozostałe po kilkadziesiąt osób. Cudzoziemcy byli agresywni - rzucali kamieniami, petardami, używali gazu łzawiącego" - dodano.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił w sobotę rano w RMF FM, że ostatnia noc na granicy nie odbiegała od tego, co działo się w poprzednich dniach i nocach. - Były ataki na polską granicę. Mniejsze grupy ludzi próbują forsować granicę w różnych miejscach - powiedział. Dodał, że "musimy się przygotować na to, że ten problem będzie trwał przez najbliższe miesiące".

Służby informują o kolejnych próbach przekroczenia granicy przez migrantów. Do jednego z nich doszło w piątek po południu, jednak informację o nim przekazano dopiero w sobotę rano na Twitterze podlaskiej policji.

Straż Graniczna: było kilka prób siłowego forsowania granicy

Z kolei Straż Graniczna poinformowała, że na odcinku granicy polsko-białoruskiej ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych było kilka prób siłowego forsowania granicy. "Największa grupa liczyła ok. 200 cudzoziemców, pozostałe po kilkadziesiąt osób. Cudzoziemcy byli agresywni-rzucali kamieniami, petardami, używali gazu łzawiącego" - przekazano.

Zatrzymania za pomocnictwo przy nielegalnym przekraczaniu granicy

"Zatrzymani to 4 obywatele Polski, 2 obywateli Ukrainy, obywatele Niemiec, Azerbejdżanu i Gruzji. Kurierzy chcieli przewieźć w samochodach 34 imigrantów" - przekazano.

SG: ostatniej doby 195 prób nielegalnego przekroczenia granicy

Straż Graniczna przekazała z kolei, że w piątek doszło do 195 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Policja: przeprowadziliśmy ćwiczenia żołnierzy aby przygotować ich do odpierania ataku tłumu

Rzecznik Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka przekazał, że policja wspólnie z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadziła ćwiczenia żołnierzy, mające na celu przygotowanie ich do odpierania ataków rozzłoszczonego i agresywnego tłumu.

- Polskie służby mundurowe trzymają linię i jesteśmy razem. Wspieramy się, co widać również obecnie na granicy polsko-białoruskiej, gdzie są policjanci, strażnicy graniczni i żołnierze - powiedział Ciarka.

Wskazał, że są to wcześniejsze scenariusze, które były przez służby brane pod uwagę podczas wcześniejszych wspólnych ćwiczeń. - My cały czas ćwiczymy na poligonach, cały czas wymieniamy się doświadczeniami, wymieniany informacjami - zapewnił inspektor.

- I właśnie teraz te ćwiczenia, które odbywają się wspólnie z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych mają na celu przygotowanie żołnierzy do odpierania ataków rozzłoszczonego i agresywnego tłumu. Mają również na celu podniesienie sprawności wojska i policji - powiedział.

- Chociaż wojsko kojarzy nam się frontem to te zdarzenia z ostatnich dni na granicy pokazują, że wojsko musi być również przygotowane do odpierania ataków rozzłoszczonego, agresywnego tłumu, jakim są teraz ludzie, którzy zostali zepchnięci na linię granicy polsko-białoruskiej i którzy również atakują żołnierzy - przekazał.

W ocenie rzecznika KGP nie ma drugiej służby, która ma lepsze doświadczenie z odpieraniem ataków tłumu niż policja. - To wieloletnie nasze działania i ćwiczenia do walki z agresywnym tłumem, kibolami, czy do odpierania agresji podczas manifestacji czy protestów - podał.