"To, że tym razem nie doszło do jakiegoś rzeczywistego zagrożenia, to jest w zasadzie tylko szczęście"

Strefa bez kontrolera wieżowego nie zapewnia separacji między różnymi rodzajami ruchu lotniczego - tłumaczył w "Faktach po Faktach" w TVN24 były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek. Komentował zdarzenie z lipca 2020 roku, kiedy samolot z prezydentem Andrzejem Dudą wystartował z lotniska pod Zieloną Górą po zakończonej służbie kontrolera. Stwierdził, że "my nie możemy bazować w lotnictwie na szczęściu, my się opieramy na przepisach".

Lasek: nie było innego rozwiązania jak wyłączenie silników

- Pierwszą podstawową przyczyną jest bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo wynika ze stosowania się do przepisów. Wewnętrzne przepisy Polskich Linii Lotniczych LOT wyraźnie wskazują, że w przypadku, kiedy nie ma zapewnionej służby kontroli ruchu lotniczego, to żeby taki lot mógł się odbyć, musi być przeprowadzona analiza bezpieczeństwa, musi być przeprowadzone tak zwane stadium wykonalności lotu, a kierownik operacyjny musi wyrazić zgodę na taki start - powiedział Lasek.

Lasek: kontroler jest odpowiedzialny za to, żeby samoloty się ze sobą nie zderzały

- Musimy pamiętać, że strefa bez kontrolera wieżowego to jest strefa, w której w tym momencie nie jest zapewniona separacja między różnymi rodzajami ruchu lotniczego. W takiej przestrzeni do 22, do czasu, kiedy pracował kontroler, to kontroler jest odpowiedzialny za to, żeby - mówiąc kolokwialnie - samoloty się ze sobą nie zderzały albo nie zbliżały się niebezpiecznie - tłumaczył.