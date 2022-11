Zwolnią 860 osób, ponad połowę do końca roku. "Prezes stwierdził, że to nieodwołalna decyzja"

Fabryka MAN Truck w Starachowicach (Świętokrzyskie) ostatecznie potwierdziła, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy 860 zatrudnionych straci pracę, z czego ponad połowa do końca tego roku. Przedstawiciele związku zawodowego krytykują decyzję o braku odpraw dla zwalnianych pracowników, a propozycję ich przeniesienia do zakładów na Słowacji oraz pod Krakowem nazywają hipokryzją.

- Prezes stwierdził, że to jest nieodwołalna decyzja, nie możemy negocjować. Będą zwolnienia według ich "klucza", czyli odejdzie agencja pracy tymczasowej, pracownicy outsourcingowi. Oprócz tego 250 osób będzie miało nieprzedłużone umowy o pracę, a 90 osób będzie miało wymówione umowy stałe – wylicza szef "Solidarności". Jak dodaje, pracownicy zatrudnieni przez pośredniczące agencje mają odejść do końca roku, a ci zwalniani bezpośrednio przez MAN w ciągu sześciu miesięcy.

- Potwierdza się to, co mówiłem wcześniej, że nie będą to grupowe zwolnienia. Pracodawca zwolni prawie 900 osób bezkosztowo – podsumowuje Seweryn.

Zmniejszenie produkcji autobusów

Firma MAN Truck and Bus SE w przesłanym na początku listopada oświadczeniu dla mediów wskazała, że sprzedaż w tym obszarze spadła z około 7400 pojazdów w 2019 r. do około 4600 w 2021 r. Natomiast w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. sprzedano około 2800 autobusów.

Obie fabryki autobusów firmy - w Ankarze ( Turcja ) i Starachowicach (Polska) - będą kontynuować produkcję. Jak jednak zastrzeżono, będzie to wymagało dostosowania dziennych mocy produkcyjnych do aktualnego rozwoju sytuacji na rynku.

- W polskim zakładzie produkcyjnym w Starachowicach w przyszłości ma być produkowanych osiem jednostek autobusowych dziennie, zamiast obecnych dwunastu – wyjaśnił cytowany w komunikacie Michael Kobriger, członek zarządu ds. produkcji i logistyki w MAN Truck and Bus SE. - To planowane zmniejszenie mocy produkcyjnych zmusi nas do zlikwidowania 860 miejsc pracy w zakładzie w Starachowicach. Poinformowaliśmy o tym załogę w zakładzie i teraz przystąpimy do konsultacji ze związkami zawodowymi – dodał.