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"Domagamy się zwołania Zgromadzenia Ogólnego". Stanowisko sędziów w sprawie budżetu TK

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Trybunał Konstytucyjny
Sędzia TK Anna Korwin-Piotrowska o asyście policji w Trybunale Konstytucyjnym
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego jest niezbędne dla prawidłowego, zgodnego z prawem przyjęcia projektu dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego - czytamy w stanowisku siedmiorga sędziów TK. Apelują oni o zwołanie Zgromadzenia w sprawie budżetu i piszą, że żadne zastępcze działania "nie mogą zastąpić przestrzegania procedury wymaganej ustawą".

Siedmioro sędziów TK wystosowało stanowisko w sprawie budżetu Trybunału na 2027 rok. "Ogromne zaniepokojenie wzbudza postępowanie Prezesa TK, które może doprowadzić do tego, że Trybunał Konstytucyjny zostanie w roku 2027 pozbawiony możliwości działania" - piszą.

Sędziowie przypominają, że "uchwalanie projektu dochodów i wydatków TK należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK". "Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie jest obowiązkiem sędziego Bogdana Święczkowskiego, kierującego pracami Trybunału" - czytamy.

Budżet Trybunału Konstytucyjnego. Siedmioro sędziów domaga się zwołania Zgromadzenia Ogólnego

W stanowisku sędziowie piszą, że pismem z 1 września tego roku wystąpili do Święczkowskiego o pilne zwołanie Zgromadzenia, którego celem miało być podjęcie uchwały w sprawie budżetu TK "w sposób zgodny z ustawą". "W piśmie tym podkreśliliśmy, że pozbawienie Trybunału środków finansowych grozi całkowitą niemożnością realizowania jego zadań, a w konsekwencji pozbawieniem obywateli ochrony konstytucyjnych wolności i praw" - zaznaczono.

To zagrożenie - jak piszą sędziowie - jest bardziej realne w związku z zaniechaniem przez Święczkowskiego zwołania Zgromadzenia Ogólnego. W stanowisku czytamy, że "żadne zastępcze działania, w szczególności w postaci skierowania projektu budżetu Trybunału do Rady Dialogu Społecznego, nie mogą zastąpić przestrzegania procedury wymaganej ustawą". Nie mogą też legalizować naruszenia prawa, jakim było przekazanie ministrowi finansów projektu dochodów i wydatków z pominięciem uchwały Zgromadzenia Ogólnego - stwierdzają podpisani pod stanowiskiem.

Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

"Domagamy się zwołania Zgromadzenia Ogólnego z udziałem wszystkich sędziów Trybunału wybranych przez Sejm, (...) co jest niezbędne dla prawidłowego, zgodnego z prawem przyjęcia projektu dochodów i wydatków TK na rok 2027" - piszą sędziowie. Uzasadniają to troską o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania TK, zagwarantowaniem praw pracowniczych zatrudnionych w nim osób i zapewnieniem świadczeń sędziom w stanie spoczynku.

Pod stanowiskiem podpisali się sędziowie: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Sławomir Patyra, Dariusz Szostek i Maciej Taborowski. Z tych siedmiorga sędziów tylko troje - Bentkowska, Szostek i Patyra - zostali zaproszeni przez prezydenta do złożenia ślubowania. Pozostali, wobec braku zaproszenia ze strony Karola Nawrockiego, ślubowali w Sejmie z formułą, że robią to "wobec prezydenta".

Kontrowersje w sprawie budżetu Trybunału Konstytucyjnego

Na początku września Święczkowski przekazał ministrowi finansów projekt budżetu TK na 2027 rok wraz z autopoprawką. Wyjaśniał, że na razie projekt ten dwukrotnie był przedmiotem obrad zgromadzenia sędziów TK, ale z braku kworum nie został przyjęty i dlatego informację o nim przekazuje prezes TK.

Wcześniej TK informował już, że przekazał resortowi finansów plan dochodów i wydatków na przyszły rok przygotowany przez dyrektora Kancelarii 30 lipca tego roku. Autopoprawka ujęta w przekazanym na początku września projekcie wynikała z ogłoszenia prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2026 roku będącego podstawą naliczania wynagrodzeń sędziów TK.

Wkrótce potem wiceszefowa MF Hanna Majszczyk mówiła, że TK sam pozbawił się finansowania, ponieważ planu jego dochodów i wydatków nie przyjęło Zgromadzenie Ogólne TK. Jak wskazywała, podstawą ustalenia finansów TK nie jest "jakikolwiek plan sporządzony przez kogokolwiek".

Według ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, projekt dochodów i wydatków przygotowuje dyrektor Kancelarii Trybunału i przedstawia go prezesowi TK. Uchwalenie projektu dochodów i wydatków Trybunału to kompetencja Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnysędziowieBogdan Święczkowski
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