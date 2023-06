Stanisława Kasprzycka uczyła plastyki, jest wiceprezeską PGNiG Technologie. Zawrotna kariera działaczki PiS

Podstawówka w Czechówce pod Myślenicami - wbrew pozorom - to nie szkoła, a kuźnia kadr Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze dwa lata temu jej dyrektorka Stanisława Kasprzycka uczyła tutaj plastyki. Dziś - jak poinformowała Wirtualna Polska - jest wiceprezeską PGNiG Technologie, firmy zajmującej się gazownictwem i górnictwem naftowym.

Uczniowie wystawiają jej jak najlepsze świadectwo, według rodziców też zasługiwała na najwyższe stopnie. Biorąc pod uwagę, co można przeczytać na stronie placówki, "dużo" to nawet niedopowiedzenie - na długiej liście dokonań wyszczególniono między innymi wymianę okien i drzwi, remont schodów, nasadzenie roślin, zakup szafek, komputerów i pralki.

- Udało mi się wprowadzić moją placówkę w XXI wiek - chwaliła się w rozmowie z lokalną stacją z Myślenic, przy okazji startu w wyborach do parlamentu z list Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo hasła "Najważniejszy jest człowiek, a władza powinna mu służyć" do Sejmu ostatecznie się nie dostała.

Opozycja o zawrotnej karierze Stanisławy Kasprzyckiej

- Znaczenie ma to, że jesteś swój, masz powiązania polityczne i to w zupełności wystarcza - ocenia Marek Sowa z Platformy Obywatelskiej. - W przypadku pani Kasprzyckiej na pewno tak było - dodaje.

Powiązania z PiS i Danielem Obajtkiem

Na pewno warto zajrzeć jeszcze raz do jej gabinetu. Na jednej ze ścian pojawiają się wskazówki - zdjęcia z byłą premier Beatą Szydło. Nie bez znaczenia może być też fakt, że szkoła leży w rodzinnych okolicach Daniela Obajtka, obecnego prezesa Orlenu.

Wspomniany wcześniej nauczyciel WF - dziś członek Rady Nadzorczej firmy należącej do Orlenu - był wcześniej zastępcą Obajtka w Pcimiu. Stanisława Kasprzycka z kolei - zanim trafiła do PGNiG - weszła do rady nadzorczej Energi Obrót, czyli spółki-córki firmy, której prezesem był wcześniej Daniel Obajtek.