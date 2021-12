czytaj dalej

Były przewodniczący Rady Naczelnej PPS, działacz społeczny Piotr Ikonowicz skomentował powstanie koła parlamentarnego Polskiej Partii Socjalistycznej. - Odbieram to jako jakiś ponury żart - powiedział. Według niego to "szyderstwo z tradycji". - Bliżej jest im do Leszka Balcerowicza niż do Adama Ciołkosza - skomentował.