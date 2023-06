Stanisław Karczewski i wywiad w Radiu Zet. Politycy komentują zachowanie byłego marszałka Senatu

To jest realne zderzenie polityka Prawa i Sprawiedliwości z wolnymi mediami - powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer, komentując zachowanie senatora PiS Stanisława Karczewskiego w Radiu Zet. Były marszałek Senatu tuż przed wyjściem ze studia zwrócił się do prowadzącej słowami "raczej do pani redaktor nie przyjdę". - Zazdroszczę Radiu Zet - ironizował lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. W opinii rzecznika Polskiego Stronnictwa Ludowego Miłosza Motyki, "Karczewski stchórzył przed prawdą".

Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) był gościem popołudniowej rozmowy w Radiu Zet, gdzie przekonywał między innymi że "nie jest tematem do rozmowy" informacja, że większość komendantów Ochotniczych Hufców Pracy to działacze PiS-u. Spierał się także z prowadzącą o to, ile osób było na sobotnim wiecu PiS w Bogatyni. Tuż przed wyjściem ze studia zwrócił się do prowadzącej Beaty Lubeckiej: - Raczej do pani redaktor nie przyjdę. Dziękuję bardzo.

Zachowanie byłego marszałka Senatu komentowali w czwartek politycy opozycji.

Motyka: Karczewski stchórzył przed prawdą

- Im się chyba naprawdę wydaje, że wszystkie rozmowy z dziennikarzami będą wyglądały tak, jak rozmowy z pracownikami mediów rządowych w tej szczujni propagandowej, że nie będzie trudnych pytań, że nie będzie prawdy, że nie będzie obiektywizmu - ocenił rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Miłosz Motyka.

Według niego "widać, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnej oferty dla Polaków, a gdy są pytani o prawdę, gdy jest otwarta dyskusja, to PiS przed nią ucieka". - Pan marszałek Karczewski stchórzył przed prawdą, przed obiektywizmem i dziennikarstwem - dodał.

Lubnauer: realne zderzenie polityka PiS-u z wolnymi mediami

W opinii posłanki Koalicji Obywatelskiej Katarzyny Lubnauer "pan senator Karczewski przyzwyczaił się do wizyt w mediach publicznych, gdzie zadają mu tylko pytania 'dlaczego jest tak wspaniale' i 'dlaczego Jarosław Kaczyński jest najmądrzejszym człowiekiem świata'".

- Natomiast pani redaktor Lubecka postanowiła zadać mu pytania o to, dlaczego atakują wolne media (…), o kolesiostwo, o wykorzystywanie władzy do celów partyjnych. Pytania, które były niewygodne - dodała.

- Senator Karczewski nie dość, że na większość pytań odpowiadał - "ja nie wiem, ja przy tym nie byłem" - to jeszcze na końcu się obraził i powiedział, że do niej nie przyjdzie. To jest realne zderzenie polityka PiS-u z wolnymi mediami - powiedziała.

Czarzasty: ludzie nie będą musieli słuchać bzdur

- Zazdroszczę Radiu Zet, gdyż pan były marszałek już do nich nie przyjdzie - ironizował wicemarszałek Sejmu i lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

- Będą mieli spokój, jakość anteny wzrośnie znacznie. Ludzie nie będą musieli słuchać bzdur - dodał.

Autor:ft/dap

Źródło: TVN24