Biejat: wypowiedź Karczewskiego pokazuje, jak ten rząd oderwał się od rzeczywistości

"To powinien właśnie rząd zapewniać"

- To znaczy nie powinno być tak, że poszczególne osoby muszą wybierać, czy chcą być odpowiedzialne za życie ludzkie, za życie swoich sąsiadów, klientów, czy chcą się utrzymać na powierzchni. To powinien właśnie rząd zapewniać. To znaczy, jeżeli uznajemy, że należy zamknąć jakieś branże, chociaż kwestia tego, czemu jedne są zamykane, a inne otwierane jest bardzo dyskusyjna, ale nawet uznając, że nie jest, to te branże powinny dostać kompleksową i szeroką pomoc, której obecnie nie dostają - dodała posłanka.