Prokuratura bada lekarskie dyżury Stanisława Karczewskiego. Prosi kancelarię Senatu o dokumenty

Prokuratura wystąpiła do Kancelarii Senatu o dokumenty dotyczące wicemarszałka Stanisława Karczewskiego. To konsekwencja zawiadomienia o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa. Chodzi o płatne dyżury lekarskie, które w latach 2009-2015 – według ustaleń tvn24.pl - pełnił podczas bezpłatnego urlopu udzielonego mu w związku z wykonywaniem mandatu senatora.

Prokuratura prosi o dokumenty

Karczewski: nie obawiam się

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Praca w czasie bezpłatnego urlopu

Jak napisaliśmy w tvn24.pl w grudniu zeszłego roku, Stanisław Karczewski od lutego 2009 r. do listopada 2015 r. jako senator i wicemarszałek Senatu pracował na umowy o dzieło na dyżurach w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą. Było to w trakcie bezpłatnego urlopu udzielonego mu na czas wykonywania mandatu senatora.

Kancelaria Senatu nie znalazła pisma Karczewskiego

Główny Inspektor Pracy zlecił kontrolę

- W tym czasie uratowałem życie bardzo wielu osobom. Pracowałem bardzo ciężko i nie mam nic sobie do zarzucenia. Było to zgodne z przepisami prawa - przekonywał wicemarszałek Senatu. Tłumaczył, że jest ordynatorem, ale "nie wykonywał pracy związanej z ordynowaniem". - Pracowałem na dyżurze. To tak, jakby dziennikarz wziął urlop bezpłatny i od czasu do czasu napisał jakiś artykuł do gazety. Tak sobie to wyobrażam - mówił.