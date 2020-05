Karczewski rezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu. "Będziemy rekomendować Marka Pęka"

Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski ogłosił, że rezygnuje ze swojej funkcji, ale pozostanie senatorem. Dodał, że wróci do zawodu lekarza. Na stanowisko rekomendowany będzie senator PiS Marek Pęk. - To młody, bardzo zdolny polityk, prawnik, bardzo aktywny - przekonywał Karczewski.

Stanisław Karczewski (PiS) w środę rano w RMF FM zapowiedział, że wraca do zawodu lekarza, ale nie wycofuje się z polityki. Dodał, że "dalej będzie senatorem i będzie współpracował". - W tym roku kończy mi się okres wygaszenia mojego prawa do wykonywania zawodu, a to jest piękny zawód - zaznaczył. Karczewski dodał, że będzie pracować w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą.