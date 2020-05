Karczewski rezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu

Rezygnuję dzisiaj z funkcji wicemarszałka Senatu - poinformował w środę rano w RMF FM Stanisław Karczewski. Dodał, że wraca do zawodu lekarza. Przyznał także, że współpraca z marszałkiem Tomaszem Grodzkim "nie układa się dobrze". - Nie ma nici porozumienia, a myślałem, że będzie. W końcu obaj jesteśmy chirurgami - mówił.

Stanisław Karczewski powiedział, że wraca do zawodu, ale nie wycofuje się z polityki. Dodał, że "dalej będzie senatorem i będzie współpracował". - W tym roku kończy mi się okres wygaszenia mojego prawa do wykonywania zawodu, a to jest piękny zawód - zaznaczył.