Karczewski pozywa posłów PO. Szczerba: nie możemy się doczekać

Karczewski składa pozwy przeciwko posłom PO

Szczerba: nie możemy się doczekać

Do takiej decyzji Karczewskiego odniósł się w piątek Szczerba. - Nie możemy się doczekać sprawy, która trafi do sądu - powiedział w rozmowie z reporterką TVN24.

Dodał, że w toku sprawy będzie można "wyjaśnić czy i w jaki sposób marszałek Karczewski informował ówczesnego marszałka Senatu o zamiarze podjęcia dodatkowej płatnej działalności". - Ta działalność w mojej opinii mogła powodować to, że straciłby uprawnienie do uposażenia senatorskiego - dodał poseł.

Karczewski: Nie mam sobie nic do zarzucenia. Pracowałem zgodnie z przepisami

Po grudniowej publikacji tvn24.pl publikacji Karczewski podkreślał w rozmowie z reporterem TVN24, że ma "wielką satysfakcję" z pracy, którą wtedy wykonywał w czasie bezpłatnego urlopu . - W tym czasie uratowałem życie bardzo wielu osobom. Pracowałem bardzo ciężko i nie mam nic sobie do zarzucenia. Było to zgodne z przepisami prawa - podkreślił Karczewski.

Tłumaczył, że jest ordynatorem, a "nie wykonywał pracy związanej z ordynowaniem". - Pracowałem na dyżurze. To tak, jakby dziennikarz wziął urlop bezpłatny i od czasu do czasu napisał jakiś artykuł do gazety. Tak sobie to wyobrażam - mówił.