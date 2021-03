Karczewski: byłby hejt, gdyby testowano Polaków wracających w grudniu do kraju. "To jest skandal"

Wylałaby się fala krytyki i hejtu, gdyby testowano Polaków wracających przed Bożym Narodzeniem z Wielkiej Brytanii do kraju - powiedział w piątkowej rozmowie "Jeden na jeden" lekarz i senator PiS Stanisław Karczewski. Do jego słów odnieśli się politycy opozycji. - Już chyba bardziej dramatycznej odpowiedzi nie można usłyszeć - powiedziała senator Beata Małecka-Libera (KO). Wojciech Konieczny z Lewicy ocenił, że "nie można zdiagnozować czegokolwiek, nie badając ludzi".

Senator PiS i lekarz Stanisław Karczewski w piątkowej rozmowie "Jeden na jeden" w TVN24 odniósł się do tego, że w Polsce nie przetestowano osób wracających z Wielkiej Brytanii przed świętami Bożego Narodzenia, co w ocenie ekspertów mogło spowodować rozprzestrzenianie się brytyjskiej mutacji koronawirusa. Odpowiedział, że "może" tak być.

- Dziś profesor (Andrzej - red.) Horban (główny doradca Rady Medycznej przy Premierze RP - red.) w wywiadzie odwrócił sytuację i zapytał, co by się stało, jaka wylałaby się fala krytyki i hejtu, gdyby to robiono i zatrzymano tych chorych, i gdzie by to miano robić, czy tutaj na miejscu, czy te osoby byłyby odsyłane do Wielkiej Brytanii - stwierdził.