35 posłów Zjednoczonej Prawicy głosowało przeciw "piątce dla zwierząt". "To nie jest żaden bunt"

To dowód na to, że jest debata, są różne zdanie, są pewne detale, które trzeba dopracować. Myślę, że wszyscy zagłosujemy za ustawą - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Skomentował w ten sposób fakt, że 35 posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości, w tym wszyscy z Solidarnej Polski, zagłosowało za odrzuceniem projektu zmian w ustawie o ochronie zwierząt autorstwa PiS. Były marszałek Senatu zapewniał, że "Zjednoczona Prawica ma się dobrze, jak nigdy dotąd".

Senator PiS Stanisław Karczewski pytany w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego", czy to oznacza bunt na pokładzie Zjednoczonej Prawicy, odpowiedział, że "to nie jest żaden bunt".

Dodał, że jest to dowód na to, że "jest debata, dyskusja, są różne zdania, są pewne detale, które trzeba dopracować". Zaznaczył, że nad tymi detalami w nocy pracowała sejmowa komisja. - Zobaczymy, jaki będzie ostateczny efekt głosowania. Myślę, że wszyscy zagłosujemy "za". W ogóle 460 posłów zagłosuje za tą ustawą, bo ona jest oczywista, potrzebna, zmienia nasz stosunek nie tylko do zwierząt, ale tak naprawdę i do świata - mówił Karczewski.