Stanisław Karczewski do protestujących: jedni protestują, inni pracują

Senator PiS Stanisław Karczewski odniósł się w sobotę do trwającego protestu pracowników ochrony zdrowia. Zamieścił na swoim profilu na Twitterze swoje zdjęcie przy pracy w gabinecie lekarskim z komentarzem "jedni protestują, inni pracują". Zaapelował też o dialog. Do słów senatora odnieśli się inni politycy. Przypomnieli między innymi o jego płatnych dyżurach podczas bezpłatnego urlopu.

Karczewski: nie widać chęci protestujących do konstruktywnych rozmów

Komitet Protestacyjno-Strajkowy odpowiada

W kolejnym dodano, że to "najbardziej obrzydliwy, najbardziej cyniczny, a jednocześnie żenujący" tweet jaki widzieli. "Bareja by go lepiej nie wymyślił. Wstyd Panie Karczewski, żeby się nazywać lekarzem toś Pan nie zasłużył" - stwierdził przedstawiciel protestujących medyków we wpisie.