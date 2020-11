Osoba księdza kardynała Dziwisza jest bardzo ważna dla historii Kościoła, także dla pamięci o Janie Pawle II i na pewno jest wiele pozytywów w tej postaci. Dlatego papież Franciszek powinien sam powołać odpowiednią komisję - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który występuje w reportażu Marcina Gutowskiego "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza". Odniósł się w ten sposób, do zarzutów, jakie padają pod adresem byłego papieskiego sekretarza. - Musimy całkowicie zmienić strukturę władzy kościelnej - dodał dominikanin, ojciec Paweł Gużyński.

Marcin Gutowski, dziennikarz "Czarno na białym" TVN24 pokazał w swoim reportażu "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" nieznane oblicze kardynała Stanisława Dziwisza. Jawi się w nim on jako potężny hierarcha, szara eminencja, która potrafi zadbać o - specyficznie rozumiany - interes Kościoła. Także wtedy, gdy chodzi o sprawy dotyczące ofiar pedofilii. "Kwestiami poruszanymi w reportażu 'Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza' powinna zająć się niezależna komisja" - napisał w oświadczeniu kardynał Stanisław Dziwisz. Zadeklarował, że jest gotów "do pełnej współpracy z taką komisją".

W reportażu wskazano także na powiązania Dziwisza z byłym obecnie amerykańskim kardynałem Theodore'em McCarrickiem, który dopuszczał się pedofilii. We wtorek światło dzienne ujrzał watykański raport o wiedzy Stolicy Apostolskiej na temat amerykańskiego duchownego.

Analiza dotyczy kilku pontyfikatów, w trakcie których McCarrick zajmował wysokie stanowiska w hierarchii kościelnej. Z raportu wynika, że mimo wiedzy Stolicy Apostolskiej o niewłaściwym zachowaniu Amerykanina dostąpił on godności arcybiskupiej i kardynalskiej.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski: Są dwa wyjścia. Komisja powołana przez samego papieża albo na wzór francuski

O sytuacji związanej z opublikowaniem raportu przez Stolicę Apostolską, a także o zarzutach, jakie pojawiają się pod adresem kardynała Dziwisza, dyskutowali w "Faktach po Faktach" ksiądz archidiecezji krakowskiej Tadeusz Isakowicz-Zaleski (który występuje w reportażu Marcina Gutowskiego), dominikanin, ojciec Paweł Gużyński oraz Zuzanna Radzik z "Tygodnika Powszechnego".

- Uważam, że są dwa rozwiązania - mówił ksiądz Isakowicz-Zaleski. - Pierwsze to decyzja Stolicy Apostolskiej, taka jak była w sprawie kardynała Gulbinowicza. Osoba księdza kardynała Dziwisza jest bardzo ważna dla historii Kościoła, także dla pamięci o Janie Pawle II i na pewno jest wiele pozytywów w tej postaci. Dlatego jednakowoż Ojciec Święty (papież Franciszek - red.) powinien sam powołać komisję - stwierdził.

- Nie wierzę, że komisja powołana w Polsce mogła cokolwiek rozwiązać - dodał.

Jak mówił dalej, drugim rozwiązaniem jest komisja, która opierałaby się na wzorze zastosowanym we Francji.

- Episkopat francuski poprosił dwa lata temu świeckiego prawnika Marka Sauvé, żeby stworzył taką komisję. Był niezależny, więc powołał wyłącznie osoby świeckie, także niekatolików, ludzi innych wyznań - wskazywał.

"Ten raport falsyfikuje tą całą strukturę władzy feudalnej, pionowej, monarchicznej, to wszystko powinno odejść do lamusa"

Ojciec Paweł Gużyński zwracał uwagę, jak na ogólny społeczny odóbiór Kościoła jako instytucji może wpłynąć opublikowany we wtorek raport. - Warto dopowiedzieć, że ten dzisiejszy raport to nie jest przede wszytkim coś, co wnosi dużo do dyskusji o tym, czy Jan Paweł II był święty, czy nie. Ten raport bardzo dużo wnosi do dyskusji na temat zarządzania Kościołem - mówił.

- Ten raport falsyfikuje tę całą strukturę władzy feudalnej, pionowej, monarchicznej, to wszystko powinno odejść do lamusa - stwierdził. - Jeżeli było tak, że Jan Paweł II dał się oszukać, to znaczy, że ten system był zły (...), musimy całkowicie zmienić strukturę władzy - wskazywał dominikanin.

Ojciec Gużyński: ci nasi piloci, którzy sterują statkiem powietrzynym pod tytułem Kościół, zostali w określony sposób wyszkoleni TVN24

"Trzeba przestać traktować Jana Pawła II jako osobę, która nie może wziąć odpowiedzialności za to, jakich miała współpracowników"

Do raportu w sprawie McCarricka odniosła się także Zuzanna Radzik.

- Trzeba przestać traktować Jana Pawła II jako osobę, która nie może wziąć odpowiedzialności za to, jakich miała współpracowników. Mówienie, że dał się oszukać, jest pewną naiwnością - oceniła

.Jak zwróciła uwagę, sam fakt, że "raport jest wydany w tak obszernej formie, jest znaczące". - Porażająca jest lektura dokumentów i opinii wewnętrznych, krążących podczas nominacji na takie stanowisko jak arcybiskup Waszyngtonu - dodała.

W 1999 roku kardynał John O'Connor miał doradzić papieżowi Janowi Pawłowi II, że promocja McCarricka byłaby nieroztropna w świetle "plotek" o jego niewłaściwych zachowaniach seksualnych wobec seminarzystów w Metuchen i Newark w stanie New Jersey, sięgających lat 80.

- To nie są błahe zarzuty również dla samego papieża - przekonywała Radzik. Jak mówiła, niewiara w to, że oskarżenia pod adresem McCarricka mogą być prawdziwe, pobrzmiewająca we wszystkich dokumentach, cytowanych w raporcie w okolicy decyzji o mianowaniu go na metropolitę waszyngtońskiego, "jest dosyć szokująca".

Radzik: trzeba przestać traktować Jana Pawła II jako osobę, która nie może wziąć odpowiedzialności za to, jakich miała współpracowników TVN24

"Relacje władzy absolutnej mają także miejsce na poziomie zwykłych diecezji"

Kardynał Dziwisz w reportażu "Czarno na białym" podkreśla, że nie docierały do niego żadne informacje w sprawie nadużyć McCarricka przekonując, że nic nie pamięta i o niczym nie wiedział. - Takich niestety mamy pasterzy, tu w Polsce i nie tylko - stwierdziła Radzik.

Jak przypomniała, sprawa amerykańskiego kardynała "otworzyła w bardzo mocny sposób sezon skandalii" pedofilskich w Kościele katolickim w 2018 roku.

Dziennikarka podkreśliła, że "relacje władzy absolutnej mają także miejsce na poziomie zwykłych diecezji" w Kościele i przejawiają się "w relacjach biskupa do księży, w lękach, jakie mają księża, żeby ujawniać sprawy związane z nadużyciami swoich przełożonych".

- Widzimy jak ciężko nawet osobom z tej struktury klerykalnej przebić się z informacją o tym, że coś się dzieje niegodziwego - zwróciła uwagę Radzik.

Autor:mjz/dap

Źródło: TVN24