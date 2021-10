Zastępczyni RPO o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej: to jest groza

O sytuacji migrantów na granicy polsko-białoruskiej mówiła w TVN24 doktor Hanna Machińska, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich. - Pozostajemy jako państwo ślepi i głusi - oceniła. Podkreślała, że migranci nie rozumieją procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową. - My widzimy kobiety w zaawansowanej ciąży. Trudno oczekiwać, że one będę pełnymi, świadomymi uczestnikami procedury. One muszą być przed wszystkim zaopiekowane. I to jest obowiązek państwa - powiedziała.

- Doświadczenia nasze i stwierdzenia, które padają oficjalnie ze strony Straży Granicznej, są zupełnie odmienne. My spotykamy się z ludźmi, którzy deklarują gotowość pozostania w Polsce, którzy mówią o swojej przeszłości i swojej aktywności i z tego tytułu boją się powrotu do swoich krajów, jak Kurdowie, jak obywatele Somalii, Konga - powiedziała w TVN24 Machińska.

Jej zdaniem, "pozostajemy jako państwo ślepi i głusi". - Ludzie, którzy znaleźli się w absolutnym dramacie, są niemymi uczestnikami tej procedury. Nie rozumieją tej procedury, nie znają jej. Nikt im nie mówi o tym, co powinno się wydarzyć - powiedziała.

- Kiedy zwróciłam uwagę funkcjonariuszom, że powinni informować o tym, że osoby te mają prawo ubiegania się o ochronę międzynarodową, dowiedziałam się, że to nie jest ten obowiązek, że to osoba ta musi zgłosić - zauważyła.

Machińska: łamiemy wszystkie zasady, tradycje

- Te osoby są w w traumie takiej, że nie wiedzą, gdzie są, jak żyją. To są ludzie, o których my nie mamy pojęcia, z jakich powodów znaleźli się w Polsce, jak oni się przemieścili. Trzeba być tam, trzeba rozmawiać z tymi ludźmi - zaznaczyła zastępczyni RPO. Dodała, że "potrzeba tam przede wszystkim psychologa, lekarza, wsparcia we wszystkich możliwych wymiarach funkcjonowania takiego człowieka, takiej rodziny".

- W czasie ucieczki, przedzierania się przez lasy kobieta urodziła dziecko. Dzięki funkcjonariuszom, którzy ją znaleźli, ale również takie sytuacje identyfikowane są przez organizacje pozarządowe, w ostatnim momencie znalazła się w szpitalu. My widzimy kobiety w zaawansowanej ciąży. Trudno oczekiwać, że one będę pełnymi, świadomymi uczestnikami procedury. One muszą być przed wszystkim zaopiekowane. I to jest obowiązek państwa - podkreśliła.

- Dlaczego dzisiaj nie mówimy o tym, co się dzieje w Niemczech? Normalne procedury, uchodźcy są traktowani zgodnie z przepisami prawa. Tam się nic takiego nie dzieje. Natomiast to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to jest po prostu groza - oceniła.

Dodała, że "łamiemy wszystkie zasady, tradycje". - To są sprawy, które będę obciążały nas jako państwo i każdego z tych funkcjonariuszy i tych, którzy wydają takie decyzje - powiedziała Machińska.

