Stan wyjątkowy w części kraju. Szef klubu Lewicy: złożymy wniosek o odrzucenie rozporządzenia prezydenta

Jerzy Maria Nowak, były ambasador Polski przy NATO powiedział w TVN24, że "to, co go niepokoi w naszym działaniu, to to, że nie widzi dużo elementów związanych z naszą współpracą z Sojuszem Północnoatlantyckim".

- Wyobrażałem sobie, że jak tutaj będzie taka kryzysowa sytuacja na granicy, to będzie alarm w NATO, to będą elementy współpracy. Ja tego w tej chwili, w takim dużym stopniu, nie widzę - dodał.