Stan wyjątkowy w części Polski. Dlaczego milczy Jarosław Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa?

Jackowski: opinia Kaczyńskiego byłaby potrzebna

- Co więcej, ja jestem świeżo po różnych spotkaniach w okręgu wyborczym. Jest teraz sezon dożynkowy, różne uroczystości są, i choć jestem senatorem z północnego Mazowsza, z subregionu ciechanowskiego - to jest ponad 100 kilometrów do granicy białoruskiej - niemniej jednak widzę, że jest zaniepokojenie rolników i mieszkańców mniejszych miast i miasteczek, co to może być. Takie rozmowy wśród ludzi faktycznie się odbywają, więc jeżeli takie są nastroje społeczne i to nie jest tylko jakaś dyskusja konstytucjonalistów czy o kwestiach prawnych wprowadzenia stanu wyjątkowego, tylko jest to rzeczywiście poczucie realnego zagrożenia znacznej części opinii publicznej, tym bardziej byłyby wskazane miarodajne słowa wypowiedziane przez osobę, która odpowiada w ramach rządu za bezpieczeństwo narodowe - dodał Jackowski.