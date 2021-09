Stan wyjątkowy w części kraju. Marek Sawicki: mamy do czynienia z programem pilotażowym

Wprowadzenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią komentował w "Jeden na jeden" w TVN24 Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. - Przede wszystkim nie mamy do czynienia w tej chwili z jakimś stanem wyjątkowym na wielką skalę, mamy do czynienia z programem pilotażowym - ocenił Sawicki. - Ja chcę wiedzieć, czemu ten program pilotażowy służy - podkreślił.

- Czy mamy do czynienia z wojną hybrydową. Jeśli tak, to dlaczego nie zwołano Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jeśli tak, dlaczego wicepremier odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo był ciągle na urlopie i w tej sprawie się nie wypowiadał. Jeśli tak, to dlaczego nie zwołano nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu po to, żeby o tej sprawie poinformować posłów i żeby nie było przypadków z happeningami na granicy – mówił. - Jest wiele pytań i chcemy usłyszeć na nie odpowiedź - dodał.