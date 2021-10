Straż Graniczna publikuje nagranie. "Trudno przewidzieć, czego spodziewać się po białoruskich służbach"

"Białoruski pogranicznik rzucał 'czymś' w nasz pojazd obserwacyjny. To nie pierwszy tego typu incydent" - napisała w mediach społecznościowych Straż Graniczna. Do wpisu dołączono nagranie przedstawiające postać biorącą zamach w stronę kamery. Z powodu zakazu wstępu dla mediów do strefy objętej stanem wyjątkowym nie można zweryfikować pochodzenia ani okoliczności powstania tego materiału. "Trudno przewidzieć, czego spodziewać się po białoruskich służbach" - czytamy w internetowym wpisie Straży Granicznej.