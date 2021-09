Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią. Witold Jurasz: wydaje mi się, że jest potencjalne ryzyko związane z manewrami Zapad

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. - Osobiście chyba byłbym skłonny uznać, że ta decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego jest słuszna - powiedział w "Faktach po Faktach" Witold Jurasz, dziennikarz portalu Onet i były charge d'affaires RP na Białorusi. Jego zdaniem jest potencjalne ryzyko związane z manewrami Zapad. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał profesor Stanisław Koziej powiedział, że na chwilę obecną jeszcze by się wstrzymał z wprowadzaniem stanu wyjątkowego i nie doradzałby tego prezydentowi.

Jurasz: scenariuszy ewentualnej prowokacji jest bardzo wiele

- Wówczas Białorusini oskarżają nas o to, że my naruszyliśmy granicę białoruską - zaznaczył Jurasz. Dodał, że "tych scenariuszy ewentualnej prowokacji jest bardzo wiele".

- Natomiast nie jest słuszne to, co również robi rząd, czyli sprzeciw w stosunku do umiędzynarodowienia tego konfliktu, ściągnięcia obserwatorów międzynarodowych z Frontexu, z Unii Europejskiej, korpusu dyplomatycznego, żeby oni byli na miejscu i żeby widzieli, żeby mieć jak najwięcej świadków - zaznaczył.