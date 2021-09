Hołownia o stanie wyjątkowym: jeżeli ktoś decyduje się na tak poważny gest, powinien dobrze się wytłumaczyć

Lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia ocenił, że decyzja o wprowadzaniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią "budzi bardzo wiele wątpliwości". - Jeżeli ktoś się decyduje na tak poważny gest po raz pierwszy w historii wolnej Polski, to powinien bardzo dobrze się z tego wytłumaczyć - powiedział w "Tak jest" w TVN24. Zwracał także uwagę na to, że prezydent Andrzej Duda nie ogłosił swojej decyzji osobiście, ale zarobił to jest rzecznik.