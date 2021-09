Stan wyjątkowy przy wschodniej granicy. Komisja do spraw służb specjalnych pojechała wizytować granicę zachodnią

Posłowie z sejmowej komisji do spraw służb specjalnych pojechali z wizytacją na zachodnią granicę kraju, by sprawdzić jej zabezpieczenia - dowiedział się tvn24.pl. - To jest cyrk. Komisja nie zebrała się, by omówić sytuację na wschodniej granicy, nie zebrała się, by omówić wprowadzenie stanu wyjątkowego, a znalazła czas, by pojechać na zachodnią granicę - komentuje jej członek, poseł Marek Biernacki.