Stan wyjątkowy. Dwa rozporządzenia w Dzienniku Ustaw

- zawieszenie prawa organizacji zgromadzeń publicznych na terenie objętym stanem wyjątkowym, - zawieszenie prawa do organizacji imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych, - obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, - zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę z określonymi w przepisach wyjątkami (nie będzie on dotyczył m.in. osób stale zamieszkujących ten obszar), - zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunku funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy, - ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji".

Wyjątki od zakazu przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym

Ograniczenia dotyczącego zakazu przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym nie stosuje się natomiast do "osób przemieszczających się pojazdami ratownictwa medycznego i innych służb interwencyjnych", a także "osób przemieszczających się bezpośrednio do podmiotów wykonujących działalność leczniczą (...) w celu skorzystania ze świadczeń zdrowotnych" i "funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe".

Zakaz noszenia broni na terenie objętym stanem wyjątkowym

1) posiadanej na podstawie pozwolenia na broń w celu ochrony osób i mienia, 2) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez wewnętrzne służby ochrony, 3) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez pracowników ochrony, 4) posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez pracowników podmiotów, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych, 5) posiadanej przez osoby, o których mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – oraz amunicji do tej broni".