Stan wyjątkowy przy polsko-białoruskiej granicy. Rozporządzenia przedłużające ograniczenia opublikowane

Rozporządzenie szefa MSWiA przedłużające ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych ze względu na stan wyjątkowy w części Podlasia i Lubelszczyzny zostało opublikowane w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Pojawiło się tam również rozporządzenie Rady Ministrów wydłużające okres obowiązywania innych ograniczeń praw i wolności. Zakłada ono między innymi obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości i zakaz przebywania na tym obszarze osób nieobjętych wyjątkami. Dotyczy to między innymi dziennikarzy, którzy nie mogą relacjonować wydarzeń z polsko-białoruskiej granicy, będąc bezpośrednio na tych terenach.

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał i przesłał do Sejmu wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. W czwartek wieczorem Sejm wyraził na to zgodę. Za zagłosowało 237 posłów, przeciw było 179, od głosu wstrzymało się 31. Prezydent podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego w piątek i zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie szefa MSWiA w sprawie ograniczenia posiadania broni

Tego samego dnia w Dzienniku Ustaw opublikowano też rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych.

Dotyczy ono ograniczenia prawa do posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez zakazanie ich noszenia na terenach części Podlasia i Lubelszczyzny, na których przedłużono obowiązywanie stanu wyjątkowego.

Zakaz dotyczy broni, "w tym w stanie rozładowanym, i amunicji, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji" - napisano w rozporządzeniu. Ograniczenie dotyczy też materiałów wybuchowych, "do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego".

Ograniczenia obowiązujące w stanie wyjątkowym przedłużone. Zdjęcie wykonane 21 sierpnia 2021 roku Artur Reszko/PAP

Jakiej broni nie dotyczą ograniczenia?

Ograniczenia nie dotyczą broni posiadanej na podstawie pozwolenia na broń w celu ochrony osób i mienia. Dotyczy to broni posiadanej na podstawie dopuszczenia do posiadania broni przez wewnętrzne służby ochrony, pracowników ochrony oraz przez pracowników podmiotów, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych.

Zwolnione z tego zakazu są również osoby posiadające broń, o których mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji - oraz amunicji do tej broni. Dotyczy to członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych, którzy posiadają broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach: ochrony osobistej, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich i pamiątkowych oraz cudzoziemcy, którym broń i amunicja są "niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych".

Rozporządzenie wchodzi w życie od soboty 2 października.

Rozporządzenie o ograniczeniach innych praw i wolności

Opublikowane zostało również rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego.

Oznacza to, że wydłużone zostało obowiązywanie ograniczeń wprowadzonych rozporządzeniem z 2 września. Były to, jak informowało wówczas w komunikacie MSWiA:

"- zawieszenie prawa organizacji zgromadzeń publicznych na terenie objętym stanem wyjątkowym, - zawieszenie prawa do organizacji imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych, - obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, - zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę z określonymi w przepisach wyjątkami (nie będzie on dotyczył m.in. osób stale zamieszkujących ten obszar), - zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunku funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy, - ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji".

W opublikowanym w piątek dokumencie napisano, że wchodzi on w życie z dniem 2 października 2021 roku, z wyjątkiem artykułu 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, czyli w piątek 1 października.

Zmieniony artykuł 2 brzmi natomiast: "Właściwy wojewoda podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje o utrzymaniu ograniczeń w związku z przedłużeniem stanu wyjątkowego w sposób, o którym mowa w § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1".

Stan wyjątkowy przy polsko-białoruskiej granicy

Stan wyjątkowy został wprowadzony rozporządzeniem prezydenta na wniosek Rady Ministrów 2 września na okres 30 dni w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli na części województw podlaskiego i lubelskiego. Pas ten obejmuje 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegające do granicy.

Przedstawiciele rządu uzasadniali konieczność wprowadzenia stanu wyjątkowego tym, że reżim Alaksandra Łukaszenki prowadzi "wojnę hybrydową", używając do tego migrantów, oraz rosyjskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad, których aktywna część trwała w dniach 10 -16 września.

Autor:akr//now

Źródło: PAP, tvn24.pl