Komorowski o stanie wyjątkowym: Posłowie będą musieli głosować w ciemno. Pytanie, jak zareaguje opinia publiczna

Był prezydent Bronisław Komorowski odniósł się w "Faktach po Faktach" do decyzji prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w części Polski, przy granicy z Białorusią. Ocenił, że Andrzej Duda powinien "nie tylko dokładnie zbadać, czy jest wystarczające uzasadnienie do wprowadzania wyjątkowego rozwiązania", ale również poinformować "wszystkie środowiska polityczne", czy są ku temu wystarczające powody. Według Komorowskiego podczas poniedziałkowego posiedzenia Sejmu posłowie "będą musieli głosować w ciemno" nad rozporządzeniem.

Prezydent Andrzej Duda zdecydował w czwartek o wydaniu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego w części miejscowości województw podlaskiego i lubelskiego w związku z sytuacją na granicy z Białorusią, o co wnioskował wcześniej rząd. Zostało ono tego samego dnia opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło życie . Ukazały się także dwa kolejne rozporządzenia dotyczące ograniczeń na terenie objętym stanem wyjątkowym . W poniedziałek natomiast prezydenckim rozporządzeniem ma zająć się Sejm. Izba może je uchylić.

Komorowski o wprowadzeniu stanu wyjątkowego: prezydent powinien poinformować wszystkie środowiska polityczne

Był prezydent Bronisław Komorowski komentował tę sytuację w "Faktach po Faktach" w TVN24. - Pan prezydent powinien w moim przekonaniu nie tylko dokładnie zbadać, czy jest wystarczające uzasadnienie do wprowadzania wyjątkowego rozwiązania, jakim jest stan wyjątkowy, ale również powinien - bo przecież miał ku temu narzędzia, takie jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego - poinformować, może w trybie tajnym, ale wszystkie środowiska polityczne, które będą głosowały w Sejmie, czy są jakieś mroczne tajemnice, które by uzasadniały w stopniu wystarczającym wprowadzenie stanu wyjątkowego - powiedział.

- Wydaje mi się, że ich nie ma, w związku z tym prezydent nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie informuje posłów, tylko oni będą musieli głosować w ciemno. To znaczy klepnąć albo się sprzeciwić decyzji - dodał.

Jego zdaniem powstaje "pytanie, jak na to zareaguje opinia publiczna". - Na razie według mnie to jest korzystne dla władzy. Bo ludzie mają naturalną skłonność, że jak sytuacje się komplikują, jest coś trudnego, to ludzie chętniej i łatwiej są skłonni zaufać władzy. Tylko że po jakimś czasie wyjdzie, że tak powiem, szydło z worka i się okaże, że żadnych istotnych powodów, poza chęcią niedopuszczenia dziennikarzy i niedopuszczenia aktywistów różnych środowisk sprzyjających migrantom, nie było - kontynuował.