Protesty w Białymstoku i Wrocławiu w obronie migrantów

- Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie, czy zgadza się na to, co jest na granicy z Białorusią. Czy zgadza się na to, że tam giną ludzie. Powiedzieć sobie w domu przed lustrem, czy ja, jako Polak, udzieliłem zgody na to swoim władzom wybranym demokratycznie, żeby ludzie ginęli na naszej wschodniej granicy – powiedział jeden z uczestników manifestacji we Wrocławiu.