Stan wyjątkowy. Prezydent Andrzej Duda podpisał wniosek o przedłużenie

Prezydent Andrzej Duda podpisał wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o kolejne 60 dni. Teraz trafi on do Sejmu, który również musi wyrazić na to zgodę. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią na obszarze części województw lubelskiego i podlaskiego.