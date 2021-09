Generał Waldemar Skrzypczak: Białoruskie prowokacje mogą się nasilać. Być może stan wyjątkowy jest uzasadniony

Rada Ministrów skierowała do prezydenta wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią. - Musimy być przygotowani na to, że te prowokacje ze strony Białorusi będą miały dużo większy zasięg i będą eskalowały - ocenił w rozmowie z TVN24 były dowódca Wojsk Lądowych generał broni Waldemar Skrzypczak. Jego zdaniem wprowadzenie stanu wyjątkowego może okazać się uzasadnione.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował po wtorkowym posiedzeniu rządu, że Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli na części województw podlaskiego i lubelskiego. Pas ten obejmie 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegające do granicy.

Stan wyjątkowy na granicy. Generał Skrzypczak komentuje

O to, czy wprowadzenie stanu wyjątkowego w Polsce jest uzasadnione, pytany był w czwartek w TVN24 były dowódca Wojsk Lądowych emerytowany generał broni Waldemar Skrzypczak. - To, co się dzieje w Usnarzu Górnym, to jest tylko szczyt góry lodowej, bo praktycznie migranci będą szturmowali naszą granicę na całej jej długości z Białorusią. Musimy być przygotowani na to, że ten ruch, te prowokacje ze strony Białorusi będą miały dużo większy zasięg i będą eskalowały – ocenił.