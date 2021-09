Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Aktywiści o sytuacji migrantów, którzy przedostali się do Polski

Interwencje Straży Granicznej wobec uchodźców

Przy każdej takiej interwencji aktywiści starają się załatwić uchodźcom pełnomocnictwa, żeby później, już w komendzie, mieli dostęp do prawnika. To jednak nie zawsze się udaje. - Kiedy przyjeżdża straż graniczna, zabiera takie osoby do jednostki, to zaczyna podważać nasze pełnomocnictwo. (…) Że nie ma opłaty skarbowej, że ci ludzie nie zrozumieli co podpisują - tłumaczyła Maria Złonkiewicz z inicjatywy "Chlebem i solą".