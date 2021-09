Mieszkańcy strefy przygranicznej o stanie wyjątkowym. Straż informuje o próbach nielegalnego przekroczenia granicy

Mieszkańcy o stanie wyjątkowym

- Wczoraj jechałem z Łapicz do znajomej pięć kilometrów dalej do wsi, która już jest poza obszarem objętym stanem wyjątkowym. Podczas kontroli policjanci spytali się, dokąd jadę, po co. Jak powiedziałem, że do znajomych, oni stwierdzili, że do znajomych nie można teraz jeździć. Mimo że to już nie jest strefa objęta tym stanem - mówił jeden z mieszkańców. - Nie wiem, jak to interpretować. Czyli co, ja muszę zostać w swojej wiosce, siedzieć tam, nie wychylać się nigdzie? - pytał.