Stan wyjątkowy. Dziennikarka "Faktu" Agnieszka Kaszuba zatrzymana przez policję

Agnieszka Kaszuba, dziennikarka "Faktu", została zatrzymana przez policję, gdy w poniedziałek jechała za autokarem wiozącym migrantów niedaleko granicy polsko-białoruskiej – napisał dziennik. Według "Faktu" do zatrzymania doszło poza obszarem objętym stanem wyjątkowym. - Nie było żadnego zatrzymania, mieliśmy do czynienia z kontrolą drogową - odpowiada policja.

W poniedziałek "Fakt" poinformował, że jego dziennikarka Agnieszka Kaszuba została zatrzymana przez policję, gdy jechała za autokarem wiozącym migrantów w okolicach granicy polsko-białoruskiej. Jak donosi dziennik, reporterka przyglądała się wcześniej interwencji Straży Granicznej wobec grupy migrantów nieopodal Zalewu Siemianówka, a następnie przy budynku Straży Granicznej w Michałowie. "Nie jest to teren objęty stanem wyjątkowym, co oznacza, że działalność mediów nie jest tam niedozwolona" - pisze "Fakt".

Agnieszka Kaszuba, dziennikarka "Faktu": zostałam zatrzymana

Kaszuba opisywała sytuację w rozmowie z TVN24. - Wczoraj popołudniu relacjonowaliśmy zatrzymanie grupy uchodźców - mówiła. - Pojechaliśmy za autokarem, który transportował ich, mieliśmy nadzieję, do ośrodka strzeżonego w Białymstoku. Jednak w Białymstoku okazało się, że autokar w obstawie samochodów Straży Granicznej jedzie w kierunku granicy - powiedziała.

- Postanowiliśmy pojechać za autokarem. Za Supraślem, przed Krynkami, około 12 kilometrów przed terenem objętym stanem wyjątkowym zatrzymała nas policja. Funkcjonariusz powiedział nam, że dostał zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które miało polegać na utrudnianiu pracy Straży Granicznej. My jechaliśmy tylko za strażnikami, jechaliśmy zgodnie z przepisami, nie świeciliśmy długimi światłami, w żaden sposób nie utrudnialiśmy im pracy. Próbowaliśmy relacjonować przebieg wydarzeń - wyjaśniała.

Policja: nie było zatrzymania

Sprawę komentował w rozmowie z TVN24 podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. - Nie było żadnego zatrzymania, mieliśmy do czynienia z kontrolą drogową przeprowadzoną przez umundurowany patrol policjantów - powiedział.

- Policjanci, co widać na materiale filmowym zamieszczonym przez dziennikarkę, od samego początku informowali w związku z czym te czynności wykonują. Absolutnie nic nie było ukrywane, a cała czynność prowadzona przez policjantów była nagrywana - zaznaczył. Stwierdził, że kontrola trwała 20 minut, a wydłużyło ją to, że dziennikarka nie potrafiła wskazać gaśnicy i trójkąta w aucie i dzwoniła zapytać o to użytkownika pojazdu. Została ukarana mandatem 100 zł za brak trójkąta ostrzegawczego - dodał podinsp. Krupa.