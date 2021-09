Stan wyjątkowy w części kraju. Termin posiedzenia Sejmu

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że rząd wystąpił do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego w części miejscowości województw podlaskiego i lubelskiego w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. Stan wyjątkowy w Polsce ma obowiązywać przez 30 dni i objąć 183 miejscowości: 115 w województwie podlaskim oraz 68 w województwie lubelskim. Zobacz pełną listę miejscowości .

Stan wyjątkowy. Rozporządzenie prezydenta

W czwartek po południu rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział, że "ten wniosek był bardzo wnikliwie analizowany przez prezydenta w gronie doradców, w BBN odbywały się narady, dyskusje". Przekazał, że "prezydent podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie wskazanym we wniosku Rady Ministrów".

Sejm zajmie się rozporządzeniem prezydenta w poniedziałek

Na uwagę, że PiS do tej pory mówiło, że sytuacja jest opanowana, wicemarszałek Sejmu powiedział, że "sytuacja jest opanowana, ale nie wiadomo, co się może zdarzyć".

Lewica: złożymy wniosek o odrzucenie rozporządzenia prezydenta

- Wszystkie kluby będą podejmowały decyzje w poniedziałek. My poinformowaliśmy, że będziemy składali ten wniosek, bo gdyby nie było tego wniosku, wtedy nie byłoby głosowania. To znaczy, żeby odrzucić to rozporządzenie prezydenta, trzeba złożyć wniosek o jego odrzucenie, bo inaczej konstytucja mówi, że wchodzi automatycznie - mówił Gawkowski.