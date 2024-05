Do tych wszystkich, którzy podejmowali decyzje w sprawie poczty, mam po prostu czysty, ludzki żal. Nie musieliśmy dochodzić do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy - mówił w "Faktach po Faktach" prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz. Przyznał, że według niego spółka "przespała wzrost kilku usług, nie tylko rynku kurierskiego". Mówił także o pomyśle przedszkola na poczcie.

Mikosz: nie musieliśmy dochodzić do tego miejsca

- Mózg nie działa, to znaczy strategia. Do tych wszystkich, którzy podejmowali decyzje w sprawie poczty, mam po prostu czysty, ludzki żal. Nie musieliśmy dochodzić do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy, gdzie trwa takie pytanie, co dalej z pocztą. Bardzo mi to nie odpowiada i chciałbym tak tą pocztą pokierować, żeby takich pytań nie było - przyznał Mikosz.