Halicki o mediach publicznych w stanie likwidacji: brzmi groźnie, ale to droga na ratunek

Gośćmi "Faktów po Faktach" byli Krzysztof Paszyk (poseł PSL) i Andrzej Halicki (eurodeputowany PO). Byli pytani między innymi o zmiany w mediach publicznych.

"W związku z decyzją prezydenta o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa" - napisano w środę w komunikacie ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza.

Zmiany w telewizji publicznej skomentowała wcześniej w oświadczeniu Helsińska Fundacja Praw Człowieka. "Dotychczasowy sposób funkcjonowania Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej w jaskrawy sposób przeczył temu, czym powinny być media publiczne w demokratycznym państwie prawnym" - stwierdziła w wydanym stanowisku instytucja. Dodała też jednak, że "sposób rozpoczęcia zmian w mediach publicznych budzi poważne wątpliwości prawne".

Halicki o stanie likwidacji: brzmi groźnie, ale to droga na ratunek

- To (stan likwidacji - red.) brzmi groźnie, ale to droga na ratunek. Na ratunek miejsc pracy i ciągłości funkcjonowania instytucji, która ma charakter publiczny i jest finansowana z naszych pieniędzy - skomentował Andrzej Halicki (KO).

Powiedział, że nie doszło do zwolnień. - Nie należy od tego zaczynać. Tam muszą pracować dziennikarze. Media publiczne muszą mieć autorytet instytucji niezależnej - mówił Halicki.

- Będziemy różnić się od PiS-u tym, że będziemy słuchać ekspertów i opinii publicznej - zapewnił eurodeputowany.

Jak zapowiedział, po konsultacjach społecznych przedstawiony zostanie projekt medialny. - Nie ma powrotu do pisowskich telewizji i radia - zaznaczył.

Zdanie Halickiego podzielił Krzysztof Paszyk z PSL. - Likwidacja oznacza możliwość restrukturyzacji. To są zmiany, które przywrócą Polakom media - wyjaśnił Paszyk.

Paszyk o wpisie Mastelarka na temat stanu likwidacji: nie interweniował w sprawie mediów publicznych wcześniej

Goście "Faktów po Faktach" pytani byli też o opinię Marcina Mastelarka, szefa Gabinetu Prezydenta RP, który napisał we wpisie na platformie X (dawniej Twitter), że "decyzja ministra Sienkiewicza o postawieniu w stan likwidacji TVP, Polskiego Radia i PAP to przyznanie się do porażki przez większość rządową". Napisał też, że minister kultury zachowuje się jak "typowy agresor".

- Nie ma tytułu do tego, żeby zabierać w tej sprawie głos. Nie interweniował w sprawie mediów publicznych wcześniej - powiedział poseł PSL, zwracając uwagę na to, że Mastelarek nie komentował sytuacji mediów publicznych, gdy te były tubą propagandową PiS-u.

- Ja bym mu podziękował, bo jeśli to on doradził prezydentowi Dudzie w (kwestii weta - red.), to pomógł, żeby proces zmiany przebiegł szybciej - powiedział Halicki.

Paszyk o politykach PiS: nie ma tam zdolności do prowadzenia dialogu, tylko jest krytyka, atak, okupacja

Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak zapowiedział złożenie w środę wniosku o wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Ponadto politycy PiS mają w tego dnia rozpocząć kontrole poselskie w resorcie kierowanym przez Sienkiewicza.

- Jeżeli większość rządząca, jeżeli "Koalicja 13 grudnia" chce zmienić porządek prawny, to do tego służy parlament, więc projekt ustawy uchwalony, następnie podpisany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a nie wprowadzanie firmy ochroniarskiej o 3 nad ranem, bo to są metody wzięte ze wschodu - kontynuował szef klubu PiS. - Nie zgadzamy się, żeby takie metody były stosowane w naszym kraju, w Polsce - dodał.

Do zapowiedzi polityków PiS odniósł się Krzysztof Paszyk. - PiS w tej swojej totalności polityki, którą uprawia od wielu lat, jest pod ścianą. Nie mają zdolności do prowadzenia dialogu. Boję się, co będzie, gdy przyjdą poważne sprawy i będzie potrzebny minimalny poziom dialogu. Nie ma tam zdolności do prowadzenia dialogu, tylko jest krytyka, atak, okupacja i od razu po dwóch tygodniach, chyba rekord świata, złożenie wniosku o odwołanie (ministra kultury - red.) - skomentował poseł PSL.

