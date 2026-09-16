Polska Karol Nawrocki przypomina słowa Donalda Trumpa. "Jesteśmy w przededniu ostatecznej realizacji tej decyzji" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Nawrocki: jesteśmy w przededniu realizacji decyzji Donalda Trumpa o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystości nadania Centrum Kultury w Krasocinie (woj. świętokrzyskie) imienia sierżanta sztabowego Michaela Ollisa. To amerykański żołnierz, który zginął w 2013 roku w Afganistanie, osłaniając własnym ciałem pochodzącego z Krasocina podporucznika Karola Cierpicę.

- Michael Ollis oddał życie za swojego przyjaciela, służąc honorowi, służąc swojej ojczyźnie Stanom Zjednoczonym i pokazując, jak silny jest sojusz polsko-amerykański - mówił prezydent. Jak dodał, sojusz ten "dzisiaj ma twarz Michaela Ollisa i Karola Cierpicy".

Stała obecność wojsk USA "to strategiczny cel Polski"

Prezydent wskazał na silne relacje Polski i USA. Jak powiedział, "dziś mamy 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce", a polska armia "współpracuje z największym mocarstwem świata i z najmocniejszą armią świata".

Nawrocki przypomniał, że Polska od dawna stara się o zmianę obecności amerykański wojsk na swoim terytorium z rotacyjnej na stałą. W czerwcu szef MON przekazał oficjalną propozycję utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy. Nawrocki przypomniał też swoje spotkanie z Donaldem Trumpem we wrześniu zeszłego roku.

- Jesteśmy w przededniu realizacji decyzji, którą prezydent Donald Trump podjął podczas naszego pierwszego spotkania i którą potwierdzał w kolejnych naszych spotkaniach i rozmowach telefonicznych. Że żołnierze amerykańscy w Rzeczpospolitej przyjmą moduł stałej obecności - powiedział Nawrocki.

Jak mówił, "to strategiczny cel państwa polskiego". - Jesteśmy w przededniu ostatecznej realizacji tych słów - zapowiedział.