Karol Nawrocki przypomina słowa Donalda Trumpa. "Jesteśmy w przededniu ostatecznej realizacji tej decyzji"
Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystości nadania Centrum Kultury w Krasocinie (woj. świętokrzyskie) imienia sierżanta sztabowego Michaela Ollisa. To amerykański żołnierz, który zginął w 2013 roku w Afganistanie, osłaniając własnym ciałem pochodzącego z Krasocina podporucznika Karola Cierpicę.
- Michael Ollis oddał życie za swojego przyjaciela, służąc honorowi, służąc swojej ojczyźnie Stanom Zjednoczonym i pokazując, jak silny jest sojusz polsko-amerykański - mówił prezydent. Jak dodał, sojusz ten "dzisiaj ma twarz Michaela Ollisa i Karola Cierpicy".
Stała obecność wojsk USA "to strategiczny cel Polski"
Prezydent wskazał na silne relacje Polski i USA. Jak powiedział, "dziś mamy 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce", a polska armia "współpracuje z największym mocarstwem świata i z najmocniejszą armią świata".
Nawrocki przypomniał, że Polska od dawna stara się o zmianę obecności amerykański wojsk na swoim terytorium z rotacyjnej na stałą. W czerwcu szef MON przekazał oficjalną propozycję utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy. Nawrocki przypomniał też swoje spotkanie z Donaldem Trumpem we wrześniu zeszłego roku.
- Jesteśmy w przededniu realizacji decyzji, którą prezydent Donald Trump podjął podczas naszego pierwszego spotkania i którą potwierdzał w kolejnych naszych spotkaniach i rozmowach telefonicznych. Że żołnierze amerykańscy w Rzeczpospolitej przyjmą moduł stałej obecności - powiedział Nawrocki.
Jak mówił, "to strategiczny cel państwa polskiego". - Jesteśmy w przededniu ostatecznej realizacji tych słów - zapowiedział.