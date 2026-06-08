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Stała baza wojsk USA w Polsce? "Za trzy miesiące będzie wiadomo"

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Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce. Pisarska o "bardzo dobrej wiadomości"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: dvidshub - Jackie Faye Burton
Za trzy miesiące będzie wiadomo tak naprawdę, co Biały Dom myśli o stałym stacjonowaniu wojsk amerykańskich na terenie Polski - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Katarzyna Pisarska. Mówiła też o tym, jak zapatruje się na to Kongres USA.

Oglądaj "Fakty po Faktach" codziennie o godzinie 19.25 na antenie TVN24 lub jako wideo na żądanie w TVN24+

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Zapewnił też, że Polska stworzy atrakcyjne warunki, by USA zwiększyły swoją obecność.

O to, czy możemy mieć nadzieję na stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce, była pytana w niedzielnych "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Rady Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. - To nie jest kwestia nadziei. To jest kwestia ciężkiej pracy, która musi być wykonana przez stronę polską - powiedziała.

Wskazała, że "Izba Reprezentantów zaproponowała w jednej ze swoich uchwał żądanie od Pentagonu, aby do 1 października stworzyć pierwszą ocenę, jak stała obecność [wojsk amerykańskich - red.] w Polsce miałaby wyglądać".

Nowa baza USA w Polsce? Kosiniak-Kamysz "przekazał oficjalną propozycję"
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Nowa baza USA w Polsce? Kosiniak-Kamysz "przekazał oficjalną propozycję"

Pisarska: mamy w Kongresie całkowite poparcie

Pisarska zaznaczyła, że "to jest bardzo dobra wiadomość". - Wymusza na Departamencie Obrony pewne działania, ocenę, jak szybko to mogłoby nastąpić, jakie byłyby tego koszty, dlaczego jest takie zapotrzebowanie lub nie. Toteż zobaczymy wtedy tak naprawdę, gdzie administracja [Donalda - red.] Trumpa stoi z tym pomysłem - tłumaczyła.

Podkreśliła, że "za trzy miesiące będzie wiadomo tak naprawdę, co Biały Dom myśli o stałym stacjonowaniu wojsk amerykańskich na terenie Polski". - Mamy po stronie Izby Reprezentantów, ale (też) w ogóle w Kongresie, całkowite poparcie. To samo jest w Senacie, myślę, że nawet bardziej. Ten pomysł znajduje wsparcie, odzwierciedlenie w tym, co wychodzi w ustawach z Kongresu - mówiła ekspertka.

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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
USAPentagonKongres USAŻołnierze USA w PolsceWładysław Kosiniak-Kamysz
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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