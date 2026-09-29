kropka nad i Władysław Kosiniak-Kamysz o nazwie Fort Trump: to jest najniższa cena za stałą obecność USA

Kosiniak-Kamysz o rozmowach z Hegsethem i Forcie Trump Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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23 września Karol Nawrocki powiedział w wywiadzie dla agencji Bloomberg, że jeżeli stała baza amerykańska powstanie, będzie się nazywać Fort Trump.

Kosiniak-Kamysz został zapytany przez Monikę Olejnik w "Kropce nad i", czy baza powinna się tak nazywać. - Wrócę do spotkania prezydenta Zełenskiego z prezydentem Trumpem, pierwszego spotkania. Moim zdaniem wtedy prezydent Zełenski nie pojechał do końca przygotowany, jak ma zagrać w rozmowach z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To trzeba mieć strategię obmyśloną. Potem przepracował to i zupełnie już inaczej wyglądały te spotkania - mówił szef MON.

Dopytywany, co ma to wspólnego z nazwą dla bazy Stanów Zjednoczonych, wicepremier odparł, że "ma to bardzo dużo wspólnego", ponieważ "trzeba znać psychologię i modus operandi prezydenta Trumpa".

- Dla mnie celem najważniejszym jest to, żeby stała obecność Amerykanów była w Polsce. Jeżeli ceną za to jest powiedzenie, że ta baza się będzie nazywać Fort Trump, to jest to najniższa cena, jaką można zapłacić - bo musimy jeszcze dużo więcej zapłacić w dolarach czy w złotówkach za to, żeby tutaj byli amerykańscy żołnierze, bo my tę inwestycję bierzemy na siebie - podkreślił. Kosiniak-Kamysz dodał, że "to jest inwestycja, która się po prostu opłaca".

Kosiniak-Kamysz o spotkaniu z Hegsethem

Szef MON został też zapytany, kiedy uda się na spotkanie z Hegsethem. - To jest kwestia najbliższych tygodni. (...) Mamy znaleźć wspólny termin, myślę, że nie będzie z tym problemu - ocenił minister.

Dopytywany, czy wśród tematów rozmów będzie kwestia stałej bazy USA w Polsce, Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że "nie tylko". - One dotyczą kilku obszarów. Dotyczą na pewno obecności amerykańskiej w Europie. Przegląd powinien zakończyć się do grudnia tego roku. I w listopadzie trafia decyzja do Pentagonu, a w grudniu ma decydować prezydent Trump o finale procedury dotyczącej bazy amerykańskiej w Polsce i obecności wojsk amerykańskich w Europie - wyjaśnił.

Szef MON wskazał też drugi temat rozmów. - To jest przemysł zbrojeniowy i współpraca zbrojeniowa. Z jednej strony zakupy, ale też przenoszenie i transfer technologii do Europy. Przenoszenie centra serwisowego - na przykład do Patriotów - wymienił. - Bo walczymy o to. Walczymy i chcielibyśmy osiągnąć ten cel. Jak również tworzenie spółek joint venture między przemysłem polskim i amerykańskim i korzystanie np. ze środków europejskich - dodał.

21 września Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o planowanej zmianie terminu wizyty ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie, a tym samym - jego spotkania z amerykańskim sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem. We wpisie na X podkreślono, że zmiana ta nastąpiła na "pilną prośbę strony amerykańskiej".

Szef MOM o słowach Ławrowa

Prowadząca program przytoczyła też wypowiedź rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Odnosząc się do ewentualnych planów produkcji Patriotów w Polsce oraz "stopnia zaangażowania Europy" w konflikt w Ukrainie, szef MSZ Rosji oznajmił: - Jeśli o to chodzi, to mamy doktrynę wojenną, którą prezydent [Władimir Putin - red.] nie raz cytował. Apeluję o dokładne przeanalizowanie odnośnego rozdziału tego najważniejszego dokumentu.

- Kolejna groźba Federacji Rosyjskiej. Tych gróźb jest coraz więcej. One są kierowane raz w stronę Polski, raz w stronę państw bałtyckich - ocenił Kosiniak-Kamysz. Przypomniał też, że Rosja ostrzegała, iż może interweniować, "jeżeli zauważy, że prawa mniejszości rosyjskiej w danym państwie są łamane". - Już nie mówię o Ukrainie. Jest groźba i też jest eskalacja - dodał.

Wicepremier wspomniał też o poniedziałkowych rosyjskich atakach. Dron uderzył około dwóch kilometrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Przekazał, że tego dnia polskie samoloty były podrywane pięć razy.

- Ewakuacja kilkukrotna przejść granicznych. Drony przy samej granicy między Polską a Ukrainą po raz trzeci. Również na granicy mołdawskiej, rumuńskiej, wszędzie tam ta eskalacja wzrasta. Podpalenia w różnych miejscach. To, co się stało na lotnisku w Lipsku. Sytuacje w krajach bałtyckich. Prowokacje na Bałtyku. Wielokrotne przechwytywanie samolotów rozpoznawczych Federacji Rosyjskiej. Naruszanie polskiej przestrzeni powietrznej. To jest wstępowanie po drabinie eskalacyjnej bardzo szybko do góry - wyliczył.

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