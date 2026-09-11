Polska Stała baza amerykańskich żołnierzy ma kosztować Polskę kilkanaście miliardów złotych Oprac. Filip Czerwiński |

Władysław Kosiniak-Kamysz: ze strony polskiej stała obecność amerykańskich żołnierzy może kosztować 15-17 miliardów złotych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Bielecki/PAP

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Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany na konferencji prasowej w Birczy na Podkarpaciu o koszt budowy stałej bazy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Odpowiedział, że jest "to kilkanaście miliardów złotych".

- Pewnie w okolicach 15, może nawet 17 miliardów złotych inwestycji ze strony polskiej, ale to jest najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Szef resortu obrony zaznaczył, że stała obecność żołnierzy amerykańskich to cel, o który Polska zabiega od wielu lat, a obecnie negocjacje weszły w fazę finałową.

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Wkrótce decyzje o kształcie bazy

Kosiniak-Kamysz poinformował, że rozmowy dotyczą obecnie jednej bazy, która nie musi być jednak zlokalizowana w jednym miejscu. Przyszła infrastruktura musi uwzględniać nie tylko potrzeby zaplecza wojskowego, ale również warunki do stałego pobytu rodzin żołnierzy.

- To nie jest przyjście samych żołnierzy, bo takich już mamy w Polsce, ale też rodzin na stałe, czyli szkoła, miejsce odpoczynku, aktywność sportowa, kultura, to wszystko musi być zabezpieczone - wyjaśnił szef MON.

Decyzje w sprawie lokalizacji oraz ostatecznego kształtu projektu mają zapaść w niedługim czasie. - Ona oczywiście będzie należeć ostatecznie do prezydenta Stanów Zjednoczonych - podsumował Kosiniak-Kamysz.

USA gotowe do stworzenia stałej bazy w Polsce

W ostatnich dniach przebywała w Polsce delegacja USA, w której byli między innymi podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno i zastępca asystenta sekretarza wojny do spraw NATO i Europy William Cappelletti.

W czwartek wiceszefowie MON zaprezentowali amerykańskiej delegacji polski przemysł zbrojeniowy i potencjalne miejsca stałego stacjonowania wojsk USA w Polsce.

O tym, że Pentagon jest otwarty na polską propozycję dotyczącą stałego stacjonowania sił amerykańskich, szef MON poinformował w czerwcu.