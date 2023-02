Premier Mateusz Morawiecki: wniosek o środki z KPO dopiero po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

czytaj dalej

Generał Ben Hodges, były dowódca amerykańskich wojsk lądowych w Europie, mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "Ukraina nigdy nie będzie bezpieczna, nigdy nie będzie w stanie odbudować gospodarki tak długo, jak Rosja okupuje Krym". - To będzie długa wojna, jeśli nie dostarczymy Ukrainie wszystkiego tego, czego potrzebuje - powiedział. - Jeśli chcemy, żeby Ukraina wygrała, to może wygrać nawet w tym roku. Krym można wyzwolić do końca lata, Donbas później - ocenił.