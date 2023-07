"Mnie też zasmuca wewnętrzna sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym"

Mamy ten jeden kamień milowy w postaci kwestii sądownictwa, która, jak wiemy, zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym. Mnie się wydaje, że skoro 90 procent kamieni milowych zostało spełnionych, to można wypłacić 90 procent środków - oceniał w "Faktach po Faktach" szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który odpowiadał na pytania o brak środków z KPO w naszym kraju.

W trakcie wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim grupa EKR, do której należy PiS, zgłosiła trzy poprawki, wśród których znalazła się taka, dotycząca uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy. Przeciwko poprawce PiS zagłosowali eurodeputowani PO i Lewicy.

W piątkowym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24 Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, był pytany, czy w przypadku zagłosowania przez eurodeputowanych z PO i Lewicy za poprawką, pieniądze z KPO popłynęłyby w końcu do Polski.

- Była rezolucja w Parlamencie Europejskim. Była propozycja poprawki wzywającej instytucje europejskie do wypłaty tych środków Polakom. Wiemy, że będące w Parlamencie Europejskim w mniejszości Prawo i Sprawiedliwość poparło to. Opozycja z Polski, ale mająca większość w Parlamencie Europejskim, odrzuciła tę poprawkę. To też o czymś świadczy i pokazuje, że to chyba nie chodzi tylko o te pieniądze, tylko chodzi o jakąś grę polityczną - odpowiedział Przydacz.

Marcin Przydacz w "Faktach po Faktach" TVN24

Przydacz: skoro 90 procent kamieni milowych zostało spełnionych, to można wypłacić 90 procent środków

W programie zwrócono uwagę, że była to poprawka nie do rezolucji, która mówiła o pieniądzach z KPO, a do rezolucji, która mówiła między innymi o lex Tusk i wolności słowa. - Póki co wczoraj opozycja, będąca większością w Parlamencie Europejskim, tego nie poparła - utrzymywał Przydacz.

Pytany, czy po poparciu wszystkich partii dla wspomnianej poprawki coś by się zmieniło, Przydacz zapytał, zwracając się do prowadzącego Piotra Kraśki: - Czy Pan uważa, że rezolucje Parlamentu Europejskiego są kompletnie bez znaczenia?

- (Poprawka - red.) na pewno byłaby jasnym sygnałem dla Komisji Europejskiej i do konkretnych działań - dodał. Dopytywany po raz kolejny, czy poprawka do rezolucji odblokowałaby pieniądze z KPO, Przydacz ocenił, że "na pewno Komisja Europejska wzięłaby pod uwagę to, co mówi Parlament Europejski".

Zaznaczył jednak przy tym, że to "Komisja Europejska musi podjąć decyzję".

Na przypomnienie, że Polska zgodziła się na wypełnienie tak zwanych kamieni milowych i tego nie zrobiła, Przydacz ocenił, że "w zdecydowanej większości te kamienie milowe zostały wypełnione".

- Mamy ten jeden kamień milowy w postaci kwestii sądownictwa, która, jak wiemy, zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym. Mnie się osobiście wydaje, że skoro 90 procent kamieni milowych zostało spełnionych, to można wypłacić 90 procent środków - stwierdził. Jak stwierdził, "Komisja Europejska, gdyby miała dobrą wolę, spokojnie mogłaby zacząć te środki wypłacać".

Przydacz w programie mówił także, że KPO "to pewnego rodzaju instrument dla Komisji do pozaprawnego oddziaływania politycznego". - Myślę, że sytuacja wyborcza czy przedwyborcza, kampanijna, stanowi pewnego rodzaju asumpt dla Komisji Europejskiej do oddziaływania politycznego - uznał.

- Gdyby nie kampania wyborcza, być może te środki byłyby odblokowane - stwierdził dalej gość TVN24. W jego ocenie Komisja Europejska "oddziałuje politycznie na sytuację w Polsce".

"Mnie też zasmuca wewnętrzna sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym"

W tym kontekście rozmawiano o sporze w Trybunale Konstytucyjnym, który hamuje prace Trybunału. Przypomniano, że prezydent Andrzej Duda w lutowym wywiadzie dla TVN24 apelował, aby w TK "się odkłócili".

- I ten apel pozostaje cały czas w mocy - potwierdził Przydacz. - Mnie też zasmuca sytuacja wewnętrzna w Trybunale Konstytucyjnym, ale jak widać nawet na apel polityka cieszącego się największym mandatem społecznym w Polsce, Trybunał Konstytucyjny nie zareagował - powiedział.

Marcin Przydacz oraz Monika Rosa i Krzysztof Śmiszek w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akw/adso

Źródło: TVN24