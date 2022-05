46-latka została brutalnie zgwałcona i zamordowana, jej ciało znaleziono w kontenerze. Do sądu trafił akt oskarżenia

czytaj dalej

Tajwan powinien wykorzystać doświadczenia płynące z rosyjskiej inwazji na Ukrainę - tak według "New York Timesa" uważa amerykańska administracja. Waszyngton wskazuje, że "asymetryczne działania wojenne" zastosowane przeciwko rosyjskiemu agresorowi pozwalają słabszemu państwu skutecznie bronić się przed potężniejszym wrogiem. Dlatego też, jak pisze nowojorski dziennik, Amerykanie namawiają władze Tajwanu do korzystania na dużą skalę z lekkiej, trudnej do wykrycia broni, takiej jak ręczne wyrzutnie rakietowe.