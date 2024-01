Kontrakt na dostawę koreańskiego sprzętu może być zagrożony

Negocjowany kontrakt Polski z koreańskimi firmami na dostawę sprzętu wojskowego może być zagrożony. To przez sytuację w koreańskim parlamencie, którego kadencja dobiega końca w kwietniu. Chodzi o limit pożyczek, których może udzielić koreański bank - pisze "The Korea Herald".

Trwają negocjacje dotyczące kolejnych kontraktów. Te jednak - jak pisze "The Korea Herald" - mogą być zagrożone przez sytuację wewnętrzną w Korei. Koreański parlament - Zgromadzenie Narodowe - nadal nie podjął decyzji w sprawie ustawy, która musi zostać uchwalona, by kontrakty weszły w życie.

Chodzi o limit pożyczek. Jak tłumaczy dziennik, bardzo często przy kontraktach na ogromne kwoty, kraj sprzedający, w tym przypadku sprzęt wojskowy, udziela pożyczki krajowi kupującemu, by ten mógł sfinansować tak duży zakup.

Jednak państwowy bank Export-Import Bank of Korea, zwany Eximbank, niemal osiągnął swój limit pożyczek. Jak podaje "The Korea Herald" - Polska wystąpiła o pożyczkę na kwotę blisko 15 miliardów dolarów, a cały kontrakt ma opiewać na 22,5 miliarda. Eximbank nie może jednak pożyczyć takiej kwoty.

Propozycja zmian i obawy o czas

Koreańscy ustawodawcy zaproponowali podniesienie limitu nałożonego na bank i chcą zwiększyć go przynajmniej dwukrotnie.

Prezydent Korei Yoon Suk Yeol wielokrotnie podkreślał, że chce do 2027 roku uczynić swój kraj czwartym co do wielkości graczem na światowym rynku eksportu broni. Umowy z Polską w dużej mierze popchnęły Koreę w stronę tego celu.