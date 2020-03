Zmierzy temperaturę każdemu, kto przekroczy próg szpitala. "Kolejnym krokiem powinno być skierowanie na badania"

- W obliczu zagrożeń szybkiego rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych, to właśnie diagnostyka termowizyjna wydaje się dawać spore szanse na prowadzenie badań przesiewowych - przekonuje doktor Armand Cholewka. Fizycy medyczni pracujący pod jego kierunkiem, zamontowali w dwóch szpitalach na Śląsku skanery, które zmierzą temperaturę każdej przekraczającej próg szpitala osobie.

Fizycy medyczni z Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracujący pod kierunkiem dr. hab. Armanda Cholewki, zamontowali sprzęt termowizyjny do pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku w dwóch śląskich szpitalach. Pojawił się przy wejściach do Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach oraz przed Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, działającego w dwóch lokalizacjach – przy ulicach Medyków i Ceglanej.